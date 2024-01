Russia: Putin, 'espulsione russi dai Baltici mina nostra sicurezza'

Mosca, 17 gen. (Adnkronos) - "Gli eventi attuali nei Paesi baltici, inclusa l'espulsione di russi dalla Lettonia, incidono sulla sicurezza del nostro Paese". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i rappresentanti dei comuni russi. Le autorità lettoni...

Le autorità lettoni hanno inviato più volte lettere minacciando di espellere 985 russi che non avevano soddisfatto i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno nel paese, ha riferito il canale televisivo LTV con citando il capo dell'Ufficio per la cittadinanza e gli affari migratori della Lettonia Maira Roze.