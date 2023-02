Safer Internet day, una giornata dedicata alla sicurezza sul Web

Milano, 7 feb. (askanews) – Una giornata dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sull’ampio e complesso tema della sicurezza sul Web. È il Safer Internet day, istituito dalla Commissione europea per promuovere un uso consapevole della Rete soprattutto fra ragazze e ragazzi.

Secondo l’ultima ricerca Microsoft (Global Online Safety Survey 2023) in Italia i rischi sul Web più comuni sono disinformazione (49%) e contenuti violenti (32%), seguiti da cyberbullismo, hate speech, soprattutto per i ragazzi, e molestie sessuali, per le ragazze.

Proprio per questo Save the Children ha deciso di incentrare quest’anno la sua campagna (dal titolo “Lo hai mai fatto?”) sulla violenza di genere online fra adolescenti, per insegnare a entrambi i sessi a riconoscere e evitare atteggiamenti di controllo e violenti, dai profili fake per controllare il partner, alla richiesta di contenuti sessualmente espliciti.