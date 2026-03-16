Sagre, sindaco di Niscemi Conti: "Premio che rappresenta il lavoro svolto e la rinascita della

“Un riconoscimento dal duplice significato: da un lato c’è il lavoro svolto con i 44 anni di sagra del carciofo, dall’altro vale come simbolo di ripartenza: pochi giorni fa, infatti, abbiamo deciso di riproporre questo appuntamento, sarà un momento di rinascita e di crescita della nostra com...

“Un riconoscimento dal duplice significato: da un lato c’è il lavoro svolto con i 44 anni di sagra del carciofo, dall’altro vale come simbolo di ripartenza: pochi giorni fa, infatti, abbiamo deciso di riproporre questo appuntamento, sarà un momento di rinascita e di crescita della nostra comunità dopo tutto quello che ci è accaduto”. Lo ha detto Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, Caltanissetta, alla cerimonia di assegnazione dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità” da parte dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, svoltasi presso il Senato della Repubblica.

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