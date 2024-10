Sal Da Vinci e la gaffe in diretta: il retroscena del talk show

Oggi pomeriggio, il talk show La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, ha ospitato il noto cantante partenopeo Sal Da Vinci, reduce dal successo del suo brano Rossetto E Caffè, che ha recentemente conquistato il disco di platino. Durante l’intervista, Sal ha parlato del suo video musicale, girato in un suggestivo albergo di Sorrento, con l’attrice Martina Stella nel ruolo principale. Tuttavia, un commento inaspettato ha generato un momento di imbarazzo in studio.

Durante la conversazione, Caterina Balivo ha chiesto a Sal perché non avesse scelto una ragazza mora per il video, suggerendo che anche lei avrebbe potuto essere una buona scelta. La risposta del cantante, però, ha sorpreso tutti: “Sai perché? Perché sei troppo alta e l’attore è bassino e gli facevi fare una brutta figura.” Questo commento ha lasciato la conduttrice visibilmente spiazzata e offesa, tanto che ha deciso di interrompere il momento mandando in onda una pubblicità.

La reazione di Martina Stella

Poco dopo, lo studio si è collegato con Martina Stella, che ha colto l’occasione per ironizzare sull’accaduto. “Ho saputo una notizia un po’ particolare, cioè tu Cate volevi prendere parte al posto mio al video di Sal Rossetto E Caffè, ma non è possibile perché Sal cercava un’attrice bionda naturale,” ha dichiarato, aggiungendo subito dopo: “Chiaramente sto scherzando!” La battuta ha strappato una risata al pubblico, ma ha anche messo in evidenza l’imbarazzo creato dalla gaffe di Sal.

Nel corso dell’intervista, Caterina Balivo ha anche colto l’occasione per lanciare una frecciatina ai cantanti contemporanei, lodando Sal Da Vinci per il suo successo ottenuto senza l’uso dell’autotune. Questo ha messo in risalto l’autenticità dell’artista, che continua a conquistare il pubblico con la sua musica genuina e il suo talento. La puntata si è conclusa con un’atmosfera di leggerezza, nonostante il momento imbarazzante iniziale.