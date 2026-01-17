Vincenzo Napoli si è dimesso dall’incarico di Sindaco della città campana di Salerno, l’annuncio venerdì dove ha ha spiegato le motivazioni che hanno portato a questa decisione pesante. Nei prossimi mesi i cittadini dovranno andare al voto per eleggere il nuovo primo cittadino.

Vincenzo Napoli, le dimissioni dal ruolo di sindaco di Salerno

Le dimissioni di Vincenzo Napoli dall’incarico di sindaco della città metropolitana di Salerno sono arrivate venerdì. L’esponente del Partito Democratico non ha dato motivazioni ufficiali, rimanendo sul vago rispetto al perché di questo passo indietro.

Come rivelato da Il Post.it Napoli era sindaco della città da 10 anni ed il mandato si sarebbe concluso il prossimo autunno. Le dimissioni di Vincenzo Napoli diverranno irrevocabili tra venti giorni.

Il commento di Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania ed in passato sindaco della città di Salerno ha commentato a distanza quanto avvenuto.

Nel suo intervento infatti si è focalizzato sui prossimi passi che sono necessari per il futuro – “Serve specializzare gli interventi della Polizia Municipale dando un incentivo ad intervenire.” – inoltre ha voluto lanciare un messaggio a chi è adesso al potere – “La ricreazione sta finendo“.

Non ha mancato di parlare della situazione della città di Napoli, come riportato da Ansa.it – “Sento qualche imbecille parlare di una Napoli che è stata marginalizzata. ” criticando inoltre il sindaco Manfredi – “L’unica cosa che Napoli non ha è un comune a cui interessa la città. Dalla regione in questi anni ha ricevuto finanziamenti pari a 6 miliardi di euro”.

De Luca non ha risparmiato nessuno, il tutto in attesa di comprendere quale sarà il suo futuro. Non è detto che, complici le dimissioni di Napoli, non desideri puntare alla poltrona di Sindaco di Salerno per la quinta volta.