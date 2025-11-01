Schlein e De Luca uniti per sostenere Roberto Fico alle elezioni in Campania

Recentemente, il clima politico in Campania ha visto un significativo cambiamento con l’incontro tra Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e Vincenzo De Luca, governatore uscente della regione. Questo incontro, avvenuto a Fisciano, è stato caratterizzato da una calorosa stretta di mano, tentativo di superare le tensioni accumulate negli ultimi mesi.

Il motivo principale di questo incontro era il sostegno al candidato del centrosinistra, Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle, per la presidenza della giunta regionale.

La Schlein ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto negli anni precedenti, evidenziando i progressi significativi in materia di sanità pubblica, infrastrutture e trasporti realizzati grazie agli sforzi di De Luca.

I fatti

Durante il suo intervento, la segretaria del PD ha sottolineato l’importanza di un centrosinistra coeso in vista delle prossime elezioni, evidenziando che la chiave per il successo risiede nell’unità. “Uniti si vince”, ha dichiarato, facendo eco al bisogno di collaborare strettamente non solo in Campania, ma anche in altre regioni come Puglia e Veneto, dove si stanno preparando altre importanti sfide elettorali.

Il valore della competenza e dell’onestà

Schlein ha voluto elogiare Fico, definendolo un candidato con valori forti e competenze riconosciute. “Roberto Fico è una persona perbene, onesta e appassionata della sua terra”, ha affermato, mettendo in risalto il programma elettorale che si concentra su questioni concrete, tra cui la sanità, un tema di grande rilevanza per i cittadini campani.

Le conseguenze

Roberto Fico ha confermato l’importanza di mantenere il focus sui temi fondamentali che interessano la popolazione. Ha dichiarato che, nonostante le polemiche sollevate dal candidato di centrodestra, Edmondo Cirielli, riguardo alla presenza di candidati “impresentabili” nel centrosinistra, il gruppo ha lavorato duramente per garantire liste di candidati di alta qualità.

“Abbiamo fatto un grande lavoro sulle liste, e chi non doveva esserci, è andato giusto in Forza Italia”, ha aggiunto Fico, ribadendo la trasparenza e l’impegno del suo schieramento. La priorità per lui e per De Luca è quella di affrontare le problematiche in modo diretto e costruttivo, mantenendo sempre il dialogo sui temi cruciali per il futuro della regione.

Le aspettative per le elezioni

Con meno di un mese alle elezioni, la campagna elettorale entra nel vivo. Schlein ha esortato i suoi sostenitori a lavorare con passione e determinazione, evidenziando come la competizione sia una grande opportunità per dimostrare la forza del centrosinistra. “Siamo al fianco di Roberto Fico con un programma che parla di soluzioni concrete per i cittadini”, ha concluso, esprimendo ottimismo per il futuro.

In questo contesto, il rinnovato rapporto tra Schlein e De Luca potrebbe rivelarsi decisivo per il destino politico della Campania. La loro unione, simbolo di una nuova era per il centrosinistra, potrebbe rappresentare una risposta alle sfide politiche attuali e un passo verso un governo più forte e coeso.