Salute, Andrea Costa: farmaci biosimilari grande opportunità

Roma, 28 mar. (askanews) -“I farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità per il nostro Servizio sanitario nazionale, soprattutto nell’ottica del grande progetto di ridisegnare il modello di presa in carico del paziente, dando più importanza alla persona. Bisogna proseguire in questo percorso virtuoso e condiviso che abbiamo intrapreso, ma c’è bisogno di una maggiore regia, di un’assunzione di responsabilità a livello centrale e soprattutto di creare le condizioni per risolvere le disomogeneità tra regioni”, lo ha detto questa mattina Andrea Costa, esperto del ministero della Salute per le strategie di attuazione del Pnrr, intervenuto a un talk promosso da Healthcare Policy. “Uno degli obiettivi del Pnrr – ha aggiunto – è rafforzare la medicina del territorio e aumentare i punti di erogazione dei servizi. In questo contesto l’accessibilità alle cure è fondamentale. Le migliori pratiche, come i farmaci biosimilari, devono essere valorizzate”.