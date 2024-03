Salute e sanità, una sfida condivisa: il 21 marzo evento Adnkronos Q&A

(Adnkronos) - Rifondare il sistema sanitario nazionale: dalla riduzione delle liste d’attesa alle risorse necessarie per non disperdere il patrimonio della sanità pubblica. Investimenti in ricerca e sviluppo: dove va l’industria farmaceutica e cosa serve per accelerare. Il pazient...

(Adnkronos) – Rifondare il sistema sanitario nazionale: dalla riduzione delle liste d’attesa alle risorse necessarie per non disperdere il patrimonio della sanità pubblica. Investimenti in ricerca e sviluppo: dove va l’industria farmaceutica e cosa serve per accelerare. Il paziente al centro: un approccio nuovo anche grazie al digital health. Saranno i temi al centro dell'evento 'Salute e sanità, una sfida condivisa', il 21 marzo al Palazzo dell'Informazione, per il ciclo di appuntamenti Adnkronos Q&A, il nuovo format del Gruppo. ()

Apre i lavori il direttore dell'agenzia Davide Desario. Due interviste, al ministro della Salute Orazio Schillaci e al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, arricchiscono un programma denso di contributi dal mondo istituzionale, da quello ospedaliero e sanitario, dalle rappresentanze dei medici e dalle società scientifiche, dal mondo accademico e da importanti realtà aziendali.

Quattro le sessioni previste e una serie di domande a cui trovare risposte. Rifondare il sistema sanitario: La spinta dalle Regioni, quali progetti e quali strategie? Come si affrontano le sfide principali nelle aziende ospedaliere, dai pronto soccorso alle liste d’attesa? Dove si possono trovare e come si devono gestire le risorse? Rimettere al centro il paziente: Tutela della salute dei cittadini, che ruolo hanno le Società scientifiche? Malattie rare, come si lavora sulle esigenze specifiche dei pazienti? Medicina territoriale per il rilancio del Ssn, a che punto siamo? Quale contributo può arrivare dalla rete delle farmacie sul territorio?. Le sfide industriali del pharma: Quali rischi e quali opportunità presenta lo scenario attuale? Come e quanto si sta investendo in ricerca e sviluppo? La nuova frontiera digitale: Quale impatto possono avere le nuove tecnologie? Telemedicina e dispositivi medici sempre più avanzati, quali sono i prossimi obiettivi?.

Un sondaggio, lanciato dall'Adnkronos sui propri canali social, risponderà a una domanda centrale: Gli italiani credono ancora nel Sistema sanitario nazionale?

Info: eventi@adnkronos.com