La speleologa bloccata da una caduta è stata recuperata e trasportata in ospedale.

Un intervento di soccorso straordinario

La notizia del salvataggio di Ottavia Piana, una speleologa di 32 anni, ha suscitato grande attenzione e preoccupazione. La donna era rimasta bloccata nell’Abisso Bueno Fonteno, situato nella provincia di Bergamo, a seguito di una caduta avvenuta sabato pomeriggio. L’operazione di soccorso, condotta dal Soccorso alpino, ha richiesto un notevole impegno e coordinamento, data la complessità del terreno e le condizioni di salute della speleologa.

Le condizioni di salute di Ottavia Piana

Durante il recupero, i soccorritori hanno dovuto affrontare diverse difficoltà. Ottavia ha riportato traumi significativi, tra cui lesioni alle vertebre, costole fratturate, e danni facciali. Inoltre, una frattura al ginocchio ha complicato ulteriormente la situazione. I sanitari, presenti sul posto, hanno monitorato costantemente le sue condizioni, fornendo indicazioni preziose ai soccorritori per accelerare il recupero. La rapidità dell’intervento è stata fondamentale per garantire la sicurezza della donna.

Il trasporto in ospedale

Dopo essere stata estratta dalla grotta, Ottavia è stata immediatamente trasferita in elicottero all’ospedale di Bergamo. Qui, i medici procederanno a una valutazione approfondita delle sue condizioni di salute. La comunità speleologica e i suoi familiari attendono con ansia notizie sul suo stato. Questo episodio ha messo in luce non solo il coraggio dei soccorritori, ma anche i rischi connessi all’esplorazione di ambienti sotterranei, che richiedono preparazione e attenzione.