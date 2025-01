Salvataggio miracoloso ad Ancona: una ragazzina chiama i soccorsi

Un dramma familiare a causa del monossido di carbonio

Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo per una famiglia di origine senegalese ad Ancona, quando le esalazioni di monossido di carbonio provenienti da un braciere acceso hanno messo in pericolo le vite di una madre e delle sue due figlie. La situazione è diventata critica, ma grazie al coraggio della ragazzina di 12 anni, che ha avuto la prontezza di chiamare il 118, è stato possibile evitare il peggio.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Il drammatico episodio è avvenuto in via Giordano Bruno, dove i sanitari del 118 sono intervenuti poco prima delle 20.30. Due automediche, insieme a due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Gialla di Falconara, hanno raggiunto l’abitazione. I vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno trovato la madre di 55 anni e le sue due figlie in uno stato di incoscienza. Le tre donne, già gravemente intossicate, presentavano sintomi come cefalea, tosse e respiro affannoso.

Il coraggio di una giovane eroina

La giovane eroina, nonostante la paura e la confusione, ha mantenuto la lucidità necessaria per contattare i soccorsi. La sua azione tempestiva ha permesso ai soccorritori di arrivare in tempo e di portare in salvo la famiglia. Mentre le tre donne venivano assistite, il padre è arrivato a casa, scoprendo con angoscia la situazione critica in cui versavano moglie e figlie. Fortunatamente, lui non era presente al momento dell’incidente e non ha subito conseguenze.

Le conseguenze dell’intossicazione da monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore, che può risultare letale in caso di esposizione prolungata. È fondamentale prestare attenzione quando si utilizzano bracieri o stufe a carbone, specialmente in ambienti chiusi. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di avere rilevatori di monossido di carbonio nelle abitazioni e di educare le famiglie sui rischi legati a questo gas. La prontezza della ragazzina ha salvato la vita a sua madre e sorella, ma è un promemoria per tutti noi di rimanere vigili e informati sui pericoli domestici.