Un episodio drammatico a Carpi

Il 12 aprile, un bambino di soli 18 mesi ha vissuto un momento di terrore a Carpi, quando un pistacchio ha bloccato le sue vie respiratorie. I genitori, in preda al panico, hanno immediatamente contattato il 118, attivando così una catena di soccorso che si è rivelata fondamentale per la salvezza del piccolo. L’episodio ha messo in luce non solo l’importanza della prontezza di riflessi in situazioni di emergenza, ma anche l’efficacia della tecnologia moderna nel supportare le operazioni di soccorso.

La risposta del sistema di emergenza

La Centrale operativa 118 Emilia Est di Bologna ha risposto prontamente alla chiamata, inviando un’ambulanza del Servizio Emergenza-Territoriale 118 Modena. Nel frattempo, gli operatori sanitari hanno guidato i genitori attraverso una videochiamata, istruzioni cruciali per eseguire la manovra di disostruzione pediatrica. Questo intervento ha permesso al pistacchio di spostarsi in un bronco, consentendo al bambino di riprendere a respirare, un passo fondamentale per la sua sopravvivenza.

Il trasporto e l’intervento chirurgico

Nonostante il miglioramento iniziale, i sanitari hanno constatato che il piccolo respirava ancora a fatica. È stato quindi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi, dove sono stati riscontrati frammenti di pistacchio nei bronchi. Per garantire le migliori cure possibili, è stato attivato l’Elisoccorso di Bologna, che ha trasferito il bambino all’Ospedale IRRCS Sant’Orsola di Bologna, noto per la sua Rianimazione pediatrica e per l’eccellenza nella disostruzione delle vie aeree. Qui, il piccolo è stato operato e, fortunatamente, è ora fuori pericolo di vita.

Un sistema di soccorso integrato

Fabio Mora e Marcello Baraldi del Servizio Emergenza-Territoriale 118 Modena hanno sottolineato l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato. Geminiano Bandiera, Direttore del Dipartimento interaziendale di Emergenza-Urgenza di Modena, ha evidenziato come questo episodio dimostri l’efficienza di un sistema di soccorso integrato. Inoltre, ha ricordato l’importanza della prevenzione, con corsi organizzati per i genitori in collaborazione con associazioni di volontariato, per insegnare come evitare il rischio di soffocamento e come intervenire in caso di emergenza.