Salvini esprime la sua gratitudine per il supporto ricevuto, assicurando che non si arrenderà mai.

Matteo Salvini, vice primo ministro e leader della Lega, rifiuta di cedere e promette di continuare la sua lotta, ringraziando per il supporto ricevuto. Ha ringraziato anche per la solidarietà di Giorgia Meloni, presidente del consiglio, e Antonio Tajani, co-vice primo ministro, riguardo alla richiesta di processo nel caso Open Arms.

