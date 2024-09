"Salvini rinnova il suo libro", relativo al processo di un italiano

Matteo Salvini ha aggiunto due nuovi capitoli intitolati 'Processo a un italiano' nel suo libro 'Controvento', riguardanti l'accusa a lui rivolta per il caso Open Arms. Nel libro, Salvini dettaglia eventi dell'estate 2019 e mette in discussione il comportamento delle ONG. Egli ricorda che il processo è scaturito dal voto del Parlamento e sottolinea di essere accusato non di furto, ma di aver seguito il programma elettorale del 2018.

È ‘Processo a un italiano’ il titolo di due nuovi capitoli che Matteo Salvini ha inserito nel suo libro ‘Controvento’, in seguito all’accusa rivolta a lui per il caso Open Arms. In uno dei tredici passaggi del libro, il vice premier e capo della Lega descrive i dettagli relativi all’estate del 2019 e mette in luce le numerosi questioni poco chiare riguardanti il comportamento delle ong. Salvini ricorda che il processo ha avuto origine a causa del voto del Parlamento. Dopo la crisi governativa che ha causato la separazione tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, lo stesso M5S si è alleato con la sinistra (incluso Renzi) per metterlo nelle mani della giustizia. Salvini sottolinea che non gli è stato imputato un reato di furto, bensì di aver mantenuto gli impegni presi nel programma elettorale con il quale avevano vinto le elezioni del 2018.