Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Oggi celebriamo San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Con la legge approvata nei giorni scorsi dal Parlamento, il 4 ottobre tornerà ad essere festa nazionale a lui dedicata. Un augurio speciale a chi porta il suo nome". Lo scrive sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
San Francesco: Fontana, 'celebriamo patrono d'Italia, 4 ottobre torna festa nazionale'
