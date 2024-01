Il Governo di San Marino presenterà una proposta di legge per vietare l’uso degli smartphone almeno nelle scuole elementari e medie.

La proposta di legge

Il Consiglio grande e generale, ovvero il parlamento, ha approvato una istanza d’arengo contro l’utilizzo degli smartphone tra gli under 11. L’istanza di arengo è un suggerimento di legge che arriva dai cittadini.

Nel caso specifico, l’istanza d’arengo era stata presentata ai Capitani Reggenti, i capi di Stato sammarinesi, subito dopo l’insediamento da un gruppo di docenti delle scuole medie a causa di quella che è stata definita “un’emergenza educativa e sociale ormai insostenibile”.

In attesa di regolamentazione

In seguito alla richiesta è in arrivo una regolamentazione che stabilisce il divieto per gli under 11 di usare il cellulare a scuola ed eventualmente anche nei locali pubblici. Al momento infatti non sono stati chiariti quali sono i luoghi dove questi limiti dovranno essere applicati.