Sánchez a Pechino chiede più importazioni per riequilibrare i rapporti commerciali

Sánchez, in visita a Pechino, avverte che il squilibrio commerciale tra Cina e Unione europea è deleterio e invita Pechino ad aumentare le importazioni per preservare l'equilibrio economico a medio e lungo termine

Durante la sua missione diplomatica a Pechino (13 APR), il presidente del governo spagnolo ha acceso i riflettori su una questione centrale per l’economia europea: il persistente squilibrio commerciale con la Cina. Secondo Pedro Sánchez, la situazione attuale è tale da risultare insostenibile per le società europee nel medio e lungo termine, e richiede risposte coordinate.

Nel suo richiamo all’apertura dei mercati asiatici, Sánchez non ha limitato il discorso a una lamentela: ha collegato la richiesta di maggiori importazioni cinesi a un obiettivo politico più ampio, ovvero prevenire tentazioni protezionistiche in Europa.

La richiesta di apertura: cosa ha chiesto Sánchez

Nella dichiarazione resa pubblica a Pechino, il primo ministro ha sollecitato la Cina a incrementare le proprie importazioni nei confronti dell’Europa per correggere uno sbilanciamento definito dallo stesso leader come «non sostenibile».

L’appello non è solo economico ma anche strategico: Sánchez ha messo in relazione la necessità di una maggiore apertura commerciale con la capacità dell’Unione di mantenere un mercato aperto senza dover ricorrere a misure difensive. L’idea di fondo è che una Cina più ricettiva agli acquisti europei possa contribuire a un riaggiustamento strutturale dei flussi commerciali a vantaggio di entrambi i lati.

Perché aumentare le importazioni può cambiare l’equilibrio

Aumentare le importazioni dalla Cina verso l’Europa significa, nella visione di Sánchez, ridurre la pressione sul deficit commerciale che pesa su numerosi settori produttivi europei. L’esempio è semplice: se la domanda cinese per beni europei cresce, le imprese del Vecchio Continente trovano nuovi sbocchi, creando opportunità di crescita e lavoro. Questo processo, se ben calibrato, può trasformare uno scenario di squilibrio in una dinamica di mutuo vantaggio senza scatenare reazioni protezionistiche che, secondo Sánchez, rischierebbero di danneggiare consumatori e imprese.

Le implicazioni per l’Unione europea

Lo squilibrio commerciale non è un dato tecnico isolato: incide sulla competitività industriale, sui rapporti politici e sulle scelte di politica commerciale dell’Unione europea. Sánchez ha evidenziato che, se la tendenza non si modifica, le conseguenze si manifesteranno nel tempo, aggravando la vulnerabilità di settori sensibili. Il concetto di equilibrio commerciale qui rappresenta non solo il rapporto import-export, ma anche la sostenibilità dei modelli produttivi e la capacità delle economie nazionali di competere su scala globale.

Possibili risposte europee

Davanti a uno squilibrio persistente, le reazioni possibili vanno da misure negoziali fino a strategie difensive: dall’intensificazione del dialogo bilaterale alle verifiche su pratiche di mercato, passando per politiche industriali che rafforzino la resilienza. Sánchez, pur insistendo sull’importanza del confronto, ha suggerito che una soluzione duratura passi prima di tutto attraverso l’apertura di mercato cinese piuttosto che attraverso chiusure dall’altra parte. L’obiettivo è evitare uno scontro che danneggerebbe entrambe le sponde.

Un equilibrio da costruire nel contesto dei legami economici

La visita a Pechino si inserisce in una fase in cui Madrid cerca di consolidare i rapporti economici con la capitale cinese, bilanciando interessi commerciali e preoccupazioni strutturali. Sánchez ha ribadito la volontà di rafforzare i legami, ma ha posto come condizione la necessità di misure che rendano il rapporto più equo. Qui il termine equità viene declinato come la capacità di costruire scambi che favoriscano crescita e stabilità per entrambe le parti, evitando l’accumulo di squilibri difficili da correggere.

In sintesi, il messaggio centrale lanciato da Madrid a Pechino è duplice: da un lato la ricerca di maggiori opportunità commerciali per le imprese europee, dall’altro l’avvertimento che la persistenza di un deficit troppo sbilanciato è incompatibile con un progetto di integrazione economica sostenibile. La proposta di Sánchez non è quindi un ultimatum, ma un invito pragmatico a costruire un nuovo equilibrio basato su scambi più bilanciati e reciproci vantaggi.