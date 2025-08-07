Roma, 7 ago. (Adnkronos) – "Il ministro Schillaci e’ totalmente inadeguato al ruolo. Il peggior ministro della sanità che io ricordi. La sanità pubblica sta sprofondando. L’ultima perla del ministro la nomina di due esponenti no-vax nella commissione che si occupa di vaccini. Farsa, non fosse tragedia". Lo scrive Stefano Bonaccini del Pd sui social.
Sanità: Bonaccini, 'no-vax in commissione vaccini, Schillaci peggior ministro'
