Sanità: Conte, 'in Sicilia grido disperazione mentre c'è giro mazzette su appalti per 130 mln'**

Palermo, 15 giu. (Adnkronos) – "Abbiamo incontrato oggi tante persone che sono in forte difficoltà. E' un grido diffuso di disperazione. Il giro di mazzette in Sicilia su appalti nella Sanità per 130 milioni di euro non è una novità, era già successo nella scorsa legislatura. I personaggi possono cambiare un po', ma più o meno i blocchi politici affaristici in Sicilia sono sempre gli stessi, eppure non cambia nulla.

Il M5S ha tutte le carte in regola, perché non ha mai fatto e non farà mai patti con comitati di affari". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte che sta partecipando al corteo "contro la malasanità" a Palermo. "Dobbiamo fare un patto coi cittadini, prestazioni sanitarie adeguate per tutti", dice.