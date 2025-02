Sanità, Gemmato: "Professioni determinanti per nostro Ssn"

Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) – "Le professioni sanitarie sono determinanti nel nostro Servizio sanitario nazionale. E' anche grazie a loro che il Ssn italiano è forte e robusto, non a caso è al quarto posto nel mondo". Così all'Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, in occasione dell'evento organizzato oggi a Roma per la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale assistenziale, socioassistenziale e del volontariato.

Sulla carenza di professionisti sanitari, Gemmato non ha dubbi: "Non deriva da un errore fatto da chi ha governato oggi, 2 o 3 anni fa – sottolinea – ma da chi ha fatto una errata programmazione sanitaria 10 anni fa. Perché se noi vogliamo oggi un professionista, un medico, dobbiamo ricordare che occorrono 6 anni di corso di laurea più altri 4 anni mediamente di specializzazione. Così arriviamo a 10 anni per avere ulteriori professionisti sanitari". Dunque, "se i numeri sanitari saranno questi, tra 10-12 anni avremo carenze di posti di professionisti" sanitari.

"Faccio questo esempio per sottolineare l'importanza di ascoltare le professioni sanitarie, non solo oggi. Questi momenti non sono solo di scambio fra la politica e professionisti sanitari – conclude il sottosegretario – ma occasioni di ascolto. Nostro compito è tradurre in atti concreti le loro richieste".