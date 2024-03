Sanità, Gesualdo (Fism): "Noi al lavoro su prevenzione e nuovi percorsi di cura"

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – "Quella tra salute e sanità è una sfida condivisa nella quale la Fism ha portato un contributo per quanto riguarda la tutela della salute dei cittadini. La Fism, rappresentando più di 192 società medico-scientifiche, può notevolmente dare il suo apporto nel percorso di salute del cittadino italiano. In modo particolare, per quanto riguarda i programmi di prevenzione, nel ridisegnare i percorsi di cura e nelle competenze. Non a caso la Fism fa parte del tavolo ministeriale sulla revisione del decreto 7077 (integrazione degli standard ospedalieri e territoriali). Inoltre, ricordo il ruolo che la Fism può avere nella predisposizione delle linee guida e delle buone pratiche per la tutela della salute di ciascun cittadino italiano". Lo ha detto Loreto Gesualdo, presidente della Federazione italiana società medico-scientifiche (Fism), a Roma a margine dell'evento Adnkronos Q&A 'Salute e sanità, una sfida condivisa'.