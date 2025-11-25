Sanità, Giani: "Investire più risorse per sostenere Ssn"

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) – Se entro la fine dell'anno il Fondo sanitario nazionale non viene assegnato alle 20 Regioni, non potremo spendere quelle risorse. Essendo quello della sanità italiana un bilancio da 140 miliardi di euro, 8 dei quali solo in Toscana", si capisce quanto sia "necessario spendere per sostenere il sistema.

Il messaggio che dobbiamo dare è che è necessario investire più risorse per la sanità". Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo alla 20esima edizione del Forum Risk Management in corso ad Arezzo.

"Se vogliamo rispettare il principio costituzionale dell'articolo 32, secondo il quale la salute è diritto fondamentale del cittadino e interesse generale della comunità – ricorda Giani – la sanità deve avere sempre più spazio nei capitoli del Bilancio dello Stato". Sull'alzare il tetto alla spesa convenzionata per aiutare la risposta alle liste di attesa, il presidente della Regione Toscana spiega che, "essendo l'abbattimento delle liste d'attesa l'obiettivo" è accettabile che "si faccia ricorso al convenzionato. Io non sono ostile o ideologico, però" questo "deve essere inserito in un quadro generale e con molta trasparenza".

Il Forum Risk Management "è diventato importante nel contesto della rete degli operatori delle aziende e di tutti coloro che fanno il sistema sanitario nazionale – rimarca Giani – In Toscana dobbiamo essere orgogliosi di come Arezzo, attraverso l'opera di Vasco Giannotti, ha costruito un grande evento che chiama a raccolta operatori pubblici e privati, grandi esperti, i protagonisti dell'operatività nei bilanci delle Regioni come del ministero, per confrontarsi e scambiarsi idee. Non si tratta di un convegno scientifico – conclude – ma di un momento in cui ci si confronta su come organizzare al meglio la sanità".