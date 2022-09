Sanità: Nursing Up, 'infermieri nuovi poveri, prossimo governo intervenga'

Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) – "Con l’aggravarsi dei rincari energetici, gli infermieri italiani rischiano di trovarsi coinvolti nel bel mezzo di un vero e proprio disastro sociale, arrivando a ricoprire, più che mai, l’amara posizione di nuovi poveri". Lo denuncia il sindacato degli infermieri Nursing Up che ricorda come la categoria, in Italia, sia tra le meno pagate d'Europa, con stipendi medi di circa 1700 euro al mese, "che ahimè – denuncia il presidente Nursing Up, Antonio De Palma "non tocca certo a tutti gli operatori sanitari, dal momento che è comprensivo di premi e di straordinari, ciò equivale a dire che ci sono quegli infermieri che percepiscono cifre ben inferiori".

Il sindacato cita poi la recente indagine di Altroconsumo, che mette "amaramente in evidenza una situazione economica che per la famiglia italiana rischia solo di peggiorare, da qui ai prossimi mesi, trascinando i cittadini in un pericoloso vortice dal quale sarà difficile uscire senza il concreto aiuto della nostra politica. Come sindacato delle professioni sanitarie, nelle ore cruciali della formazione del nuovo Governo, nel momento in cui si chiede alla collettività un voto di fiducia per costruire il nuovo Parlamento, non possiamo esimerci dal denunciare nuovamente, a gran voce, la desolante situazione degli infermieri e delle altre professioni sanitarie del comparto della salute, corroborando il nostro ennesimo grido di allarme".