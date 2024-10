Sanità: Rosso (Fdi), 'sinistra vuole distogliere attenzione da sconfitte'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Come al solito la sinistra cerca goffamente di distogliere l'attenzione dagli insuccessi elettorali e dopo la sconfitta in Liguria si sfoga per gli scontri irrisolti al suo interno adducendo inesistenti conflitti di interessi, stavolta ai danni dell'immagi...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Come al solito la sinistra cerca goffamente di distogliere l'attenzione dagli insuccessi elettorali e dopo la sconfitta in Liguria si sfoga per gli scontri irrisolti al suo interno adducendo inesistenti conflitti di interessi, stavolta ai danni dell'immagine del sottosegretario Gemmato al quale va la mia totale solidarietà per essere stato fatto oggetto in queste ore di una campagna diffamatoria, infondata e ostile. Nessun conflitto di interessi per Marcello Gemmato, che ha reso pubblica la lettera del Garante della Concorrenza e smentito così ogni accusa e che soprattutto dal primo giorno di insediamento al ministero della Salute è impegnato a tutela della sanità pubblica italiana che la sinistra ha ingiustificatamente depauperato quando era al governo". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Matteo Rosso.