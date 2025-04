Sanità: Schlein, 'a un anno da decreto fuffa Meloni, liste attesa sempre più lunghe'**

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Dopo quasi un anno dal decreto fuffa di Giorgia Meloni, che avrebbe dovuto abolire le liste d’attesa, fatto a pochi giorni dalle elezioni europee, la situazione per la sanità pubblica è sempre più drammatica". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Non solo perché le liste d’attesa continuano ad allungarsi, con ricadute gravi sulla salute dei cittadini italiani, ma anche perché il governo Meloni, dopo i tagli della scorsa legge di bilancio sulla sanità, brancola nel buio. Ormai anche i governatori di destra accusano il governo di non aver stanziato risorse adeguate e di non avere un piano concreto, come dimostra il litigio tra il ministro Schillaci e il presidente Fedriga. Giorgia Meloni rimetta i piedi a terra perché gli italiani che non si possono permettere di andare dal privato rinunciano a curarsi, e sono ormai 5 milioni".