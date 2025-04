Sanità: Schlein, 'va cambiata rotta, destra discuta nostre proposte'**

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Il governo Meloni celebra la giornata mondiale della salute con il più basso investimento sulla sanità pubblica in rapporto al Pil degli ultimi 15 anni. L’Italia di Giorgia Meloni è quella in cui 5 milioni di persone rinunciano a curarsi pe...

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "Il governo Meloni celebra la giornata mondiale della salute con il più basso investimento sulla sanità pubblica in rapporto al Pil degli ultimi 15 anni. L’Italia di Giorgia Meloni è quella in cui 5 milioni di persone rinunciano a curarsi per le liste d’attesa troppo lunghe". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

"È quella in cui la sanità privata viene favorita proprio dallo stesso governo, dove un sottosegretario alla salute è socio di ambulatori privati. Non solo, è quella in cui la destra, con un emendamento della Lega, propone di scaricare interamente sulle famiglie e i Comuni i costi delle rette delle persone non autosufficienti. Una follia, che lede il diritto costituzionale alla salute, per fare cassa sulle tasche delle famiglie, dove sono le persone non autosufficienti, le persone più anziane e più fragili a pagare il prezzo più alto delle politiche inique e scellerate di questa destra".

"Chiediamo ancora una volta alla destra di fermarsi nella discussione in corso al Senato. È tempo di cambiare rotta sulla sanità pubblica, la destra inizi a discutere le nostre proposte, a partire da quella presentata alla Camera a mia prima firma".