In molti hanno pensato che la ragazza al fianco di José, il figlio di Amadeus, sia la sua fidanzata. Non ci sono però conferme ufficiali

Come in ogni Festival di Sanremo condotto da Amadeus, in prima fila tra il pubblico, troviamo la moglie Giovanna Civitillo e il figlio José. Ieri sera, accanto al 15enne, c’era anche una ragazza. Forse la sua fidanzata?

La ragazza misteriosa

Le telecamere hanno indugiato molto sulla coppia di ragazzi, come se volessero sottolineare un’intesa. Il web si è dunque scatenato. Si è pensato che potesse trattarsi della fidanzata di José, benché non ci sia alcuna conferma ufficiale.

Altri ancora hanno ipotizzato si trattasse della figlia di Fiorello, Angelica, ma non è così.

Le reazioni del pubblico sui social sono tutte sintonizzate sulla stessa musica: “José, la fidanzatina quando ce la presenti”, “Ha portato la fidanzata in prima fila a Sanremo” o ancora: “Ma in che senso quella seduta vicino a lui è la fidanzatina di José? Scusate, mi commuovo.”

Il cambiamento di José

Già dalla prima serata aveva scatenato la reazione del pubblico il notevole cambiamento del figlio di Amadeus. Tutti se lo ricordano bambino, al primo anno di conduzione del padre, mentre ora è un adolescente.