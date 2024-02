Sanremo 2024, Giulia Stabile tifa Angelina e snobba l'ex Sangiovanni: piovono insulti, ma lei non incassa in silenzio.

Giulia Stabile sta seguendo il Festival di Sanremo 2024 e fa il tifo per Angelina Mango. Il fatto che la ballerina professionista di Amici abbia ignorato l’ex fidanzato Sangiovanni, anche lui in gara all’Ariston, ha dato il via a commenti pesanti da parte degli haters.

Sanremo 2024, Giulia Stabile tifa Angelina e snobba l’ex Sangiovanni

La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è finita da mesi, eppure la ballerina professionista di Amici viene ancora insultata da menti bacate. Questo è quanto successo nelle ultime ore, dopo che la ragazza ha espresso il suo sostegno ad Angelina Mango, in gara al Festival di Sanremo 2024.

Giulia Stabile: il messaggio per Angelina Mango a Sanremo 2024

Via social, Giulia ha invitato i fan a votare la cantante de La noia al Festival di Sanremo 2024, poi ha aggiunto:

“Angelina Mango tu sei la regina! Angelina presentata da Irama… Posso frignare, la mia stellina bellissima”.

Il fatto che la Stabile non abbia espresso lo stesso sostegno all’ex fidanzato Sangiovanni l’ha fatta finire al centro della polemica. Gli haters l’hanno insultata pesantemente, ma lei non ha incassato in silenzio.

Giulia Stabile replica agli insulti degli haters

Dopo aver chiesto ai fan di votare Angelina a Sanremo 2024, Giulia è tornata sui social per replicare agli haters. Ha scritto:

“Comunque ho risposto ad alcuni haters in privato e mi fa paura quanto cambino improvvisamente, da che ti insultano a che ti chiedono scusa dicendo ‘non so perché ti ho risposto così, non è da me’ e poi ti riempiono di complimenti e ti chiedono come stai“.

Giulia non ha citato Sangiovanni, ma il motivo degli insulti è chiaro anche ad un bambino.