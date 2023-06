Giulia Stabile e Sangiovanni, è finita: lei rompe il silenzio

Da settimane I fan di Giulia Stabile e Sangiovanni sono preoccupati per le sorti dei loro due beniamini, che hanno smesso di mostrarsi insieme sui social. La stessa ex vincitrice di Amici ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione.

Giulia Stabile e Sangiovanni: la rottura

Da settimane si avvicendano voci sempre più insistenti in merito a una presunta rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se la vicenda abbia avuto ulteriori sviluppi. Per il momento i due ex volti di Amici non hanno proferito parola sulla questione ma, nelle ultime ore, Giulia ha detto nelle sue stories: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”.

La ballerina non ha dunque smentito le voci in merito alla sua presunta rottura dal cantante, e in tanti si chiedono se prossimamente anche Sangiovanni parlerà pubblicamente della vicenda. I due si sono conosciuti nella scuola di Maria De Filippi e ben presto il loro rapporto è diventato sempre più importante. A causa delle continue intromissioni nella loro vita privata da parte di media e giornalisti, entrambi hanno preferito vivere con il massimo riserbo la loro vita privata.