Sangiovanni e Giulia Stabile potrebbero dirsi presto addio? Le indiscrezioni

Quella formata da Giulia Stabile e Sangiovanni è probabilmente una delle coppie più amate che sia mai nata sotto i riflettori di Amici. La ballerina e il cantante di hit come “Farfalle” – ricordiamo – si erano classificati rispettivamente prima e secondo ad Amici 20 e da allora il loro amore non ha fatto che crescere.

Anche la vita però ha riservato sorprese inaspettate: Giulia Stabile è diventata un membro fisso del cast di Tu Sì Que Vales e di Amici, mentre Sangiovanni è arrivato persino sul prestigioso palco del teatro Ariston a Sanremo. Ciò, unito ad una lontananza geografica dovuta a motivi professionali che potrebbe rivelarsi sempre più difficile da gestire, avrebbe messo a dura prova il loro amore.

Sangiovanni e Giulia Stabile sono ad un passo dall’addio?

L’indiscrezione di una loro possibile vicina rottura è stata resa nota dall’esperto di Gossip, Alessandro Rosica su Instagram. Rosica ha spiegato che i due sarebbero in forte crisi, ma che non si sarebbero lasciati definitivamente. C’è da dire che la loro storia è stata comunque vissuta in modo molto riservato anche se non sono mancate via social foto molto dolci.

Nelle scorse settimane Giulia Stabile aveva rotto il silenzio

Va infine sottolineato che nelle scorse settimane, attraverso un commento ad un video pubblicato su TikTok, la ballerina aveva scritto con tono esasperato: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. C’è quindi da augurarsi che queste voci rimangano tali.