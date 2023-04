Giulia Stabile e il video sospetto che fa pensare che con Sangiovanni sia finita

Una voce gossip che circola da tempo e che è stata anche smentita ma che continua: è quella su Giulia Stabile e sul video sospetto che fa pensare che con Sangiovanni sia finita. I fan della coppia sono nel dubbio da tempo ed una clip al mare sembra suggerire “il peggio”. Ma cosa accade? Da tempo si vocifera di una presunta rottura tra i due ex allievi di Amici.

Giulia Stabile, Sangiovanni e il video sospetto

I due mancano dai social e non si fanno fotografare assieme. Qualche tempo fa era stata proprio Giulia però a smentire il tutto con un commento su Tiktok alquanto stizzito. In quel frangente la ballerina aveva anche chiesto di rispettare la loro privacy. Tuttavia la coppia non si mostra assieme e le voci su una crisi sono state incrementate da un video condiviso dalla Stabile ieri.

Il noto ballerino e la clip al mare

Lei è con un noto ballerino del talent show di Maria De Filippi e sul suo profilo Instagram Giulia ha condiviso diversi momenti della giornata passata al mare insieme ai suoi amici, nonché compagni del corpo di ballo del Serale di “Amici”. Chi sono? L’ex velina Talisa e il ballerino Sebastian Melo Taveira. Quest’ultimo ha partecipato nel 2016 al programma e poi è divenuto ballerino professionista. La clip tra i due è diventata virale: nel video si vede la Stabile in braccio sulle spalle di Sebastian.

Ecco il video “incriminato”.