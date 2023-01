Giulia Stabile a Verissimo: il bullismo e il rapporto con Sangiovanni

La ballerina Giulia Stabile è stata ospite della trasmissione Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin, durante l’intervista, ha raccontato del suo passato da vittima di bullismo e della sua relazione, sempre più matura, con Sangiovanni.

Giulia Stabile a Verissimo: il bullismo subito a scuola

Giulia Stabile si è raccontata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. La ballerina ha raccontato di aver subito bullismo durante gli anni della scuola. A crearle dei problemi è stata la sua risata, per cui veniva presa in giro da compagni e anche dai professori.

“Ho provato a modficare la mia risata, ero felice quando perdevo la voce perché era diversa. Ma è difficile farlo. Ad Amici mi capitava di ridere e le persone mi dicevano che ero ‘contagiosa’. Così ho superato le mie insicurezze” ha raccontato Giulia. “La bambina che ero è ancora con me e spero che lo rimanga per sempre” ha aggiunto la ballerina, spiegando che sta crescendo da tutti i punti di vista.

“Non volevo passare neanche davanti a scuola con la macchina, dicevo a mia mamma di cambiare strada. Alcuni insegnanti non li volevo proprio incontrare. Sono stata messa da parte e insultata, trattata male da compagni e insegnanti, soprattutto alle medie” ha raccontato Giulia. “La prof di francese mi predeva in giro davanti alla classe. Al liceo è andata meglio. Poi soprattutto grazie ad Amici sono cresciuta. Parlarne è importante, lo faccio per tutte le ragazze che si trovano nella stessa situazione” ha aggiunto.

La storia d’amore con Sangiovanni

La sua storia d’amore bellissima con Sangiovanni è nata proprio nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove si sono conosciuti. “Con Sangio va benissimo, più andiamo avanti e meglio va, più cresciamo e più si intensifica la magia” ha raccontato Giulia Stabile, piena di gioia. “Siamo entrambi fieri uno dell’altra e ci supportiamo sempre, anche a distanza. Devo dire che comunque ci stiamo vedendo più spesso” ha aggiunto la ballerina, che ha raccontato che le presentazioni in famiglia sono avvenute da tempo.

Quando Sangiovanni è a Roma per i suoi impegni, è sempre ospite della famiglia di Giulia, e sono tutti molto felici di vederlo. “Mia mamma dice che quando viene lui a casa, siamo tutti ancora più uniti” ha raccontato la ballerina.