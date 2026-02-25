Sanremo 2026, i look migliori e peggiori della prima serata

Sanremo 2026, prima serata: sul palco del Ariston è emerso un mosaico di stili che ha messo a confronto rigore sartoriale, sperimentazioni concettuali e omaggi al passato. La serata ha privilegiato un registro rétro, con abiti lunghi, strascichi e dettagli preziosi. Non sono mancati comunque look controversi che hanno diviso pubblico e critica.

I dati raccontano una serata in cui le scelte di styling sono risultate determinanti per la percezione dei protagonisti.

Questo pezzo offre una panoramica puntuale dei cambi d’abito più commentati, dei riferimenti ai designer e dei voti stilistici assegnati agli interpreti, mantenendo osservazioni critiche e dettagli tecnici.

L’eleganza classica che ha funzionato

Al vertice delle preferenze si collocano i look che hanno puntato su una eleganza senza tempo. Carlo Conti ha scelto uno smoking doppiopetto blu notte con revers in raso di Stefano Ricci, un esempio di sobrietà formale apprezzato dalla platea. Laura Pausini ha confermato il ruolo di co-conduttrice con creazioni di Giorgio Armani: un abito nero in velluto a sirena, corpetto a cuore, e un collier di Pomellato.

I commenti della critica hanno sottolineato la coerenza stilistica dei look classici rispetto alle sperimentazioni viste in altre uscite. Le scelte sartoriali si sono distinte per taglio e materiali, privilegiando linee pulite e rifiniture tradizionali. Questo ha determinato un contrasto con gli abiti più concettuali che hanno generato reazioni più polarizzate.

Dal punto di vista tecnico, hanno contato gli accorgimenti come il taglio del rever, la caduta del velluto e la lavorazione dei gioielli. Tali elementi hanno contribuito a una lettura percepita come eleganza consolidata, riconosciuta sia dagli addetti ai lavori sia dal pubblico. Le valutazioni stilistiche rimangono un elemento chiave per le prossime serate.

Dettagli di classe

Le valutazioni stilistiche proseguono con apprezzamenti per scelte eleganti e curate. Arisa ha indossato un abito bianco di Des_Phemmes by Salvo Rizza, ricamato con oltre mille gocce di cristallo. I capelli in stile Old Hollywood hanno rafforzato l’appeal da protagonista. Levante ha scelto un tubino ricoperto di microcristalli firmato Giorgio Armani, dove luce e taglio sartoriale hanno esaltato la presenza scenica.

Sperimentazioni, omissioni e passi falsi

Sullo stesso palco sono emerse scelte più controverse, con approcci concettuali o ibridi tra casual e formale. Alcuni look non hanno retto la prova televisiva e hanno suscitato divisione di giudizi.

Tra gli esempi più discussi figura Dargen D’Amico, che ha proposto un completo kimono double breast ispirato al parquet di casa. L’idea, concettuale, è risultata poco leggibile e ha diviso l’opinione pubblica sui social e nelle cronache di costume.

I dati ci raccontano una storia interessante: in questa fase del festival la coerenza tra styling e performance sembra determinare la ricezione critica. Giurie e pubblico resteranno attenti alle scelte sartoriali nelle prossime serate.

Tra eccentricità e scivoloni

La serata ha registrato scelte stilistiche polarizzanti. Alcuni look hanno puntato sull’effetto scenico ma sono risultati disarmonici con il contesto del festival. Ditonellapiaga ha indossato un abito rosa a palloncino chiaramente ispirato alla Barbiemania, una scelta che ha diviso critica e pubblico per l’eccessiva teatralità rispetto alla cornice dell’evento. Can Yaman ha optato per camicie molto aperte con petto scoperto, una soluzione percepita come fuori scala rispetto al formato istituzionale della kermesse. J‑Ax ha adottato un mood country, completato da bolo tie e cappello da cowboy; l’insieme è stato descritto come un esperimento difficile da valutare sul piano sartoriale.

Gli interpreti del classico e del contemporaneo

Accanto alle eccentricità, sono emersi abbinamenti tra tradizione e modernità. Francesco Renga ha confermato la propria cifra con un doppio petto in velluto, coerente con la riconoscibilità del suo repertorio visivo. Ermal Meta ha scelto un look boho-chic firmato Trussardi, caratterizzato da materiali calibrati e da dettagli sartoriali, tra cui un colletto ricamato con un nome significativo. Le scelte di heritage e contemporaneità hanno offerto un contrappunto sobrio alle proposte più estreme.

Giurie e pubblico resteranno attenti alle scelte sartoriali nelle prossime serate, monitorando l’impatto delle opzioni più audaci sul giudizio complessivo della manifestazione.

Proseguendo nella rilettura delle scelte sartoriali, la serata ha registrato esiti contrastanti tra coerenza stilistica e scelte meno convincenti. Leo Gassmann ha optato per un look Dsquared2 pulito e dandy. Chiello ha preferito una Napoleon Jacket in pizzo con passamanerie e uno stivaletto a punta, uno dei capi più apprezzati della serata. Luchè ha scelto Louis Vuitton by Pharrell Williams in chiave sobria. Tommaso Paradiso, nonostante la firma Emporio Armani, non ha raccolto lo stesso consenso.

Duetti e proposte coordinate

I duetti hanno offerto contrasti estetici significativi. Maria Antonietta e Colombre hanno proposto una coppia visiva ispirata agli anni ’60. Lei indossava un abito Sixties total white con dettagli pop; lui era in total black minimal. L’insieme ha funzionato per compattezza e per la nostalgia evocata.

LDA e Aka7even hanno chiuso la serata con un look gemellare. L’idea di coordinamento era chiara, ma l’impatto generale è risultato oscillante tra efficacia e ripetitività. Restano osservabili gli esiti nelle prossime serate, quando la coerenza tra concept e contesto potrà essere valutata nel complesso della manifestazione.

Bilancio finale e tendenze emergenti

Proseguendo dalla serata precedente, il quadro mostra un festival che premia chi unisce artigianalità italiana e presenza scenica. Le vittorie stilistiche sono state attribuite a chi ha coniugato taglio sartoriale, materiali pregiati e coerenza con l’immagine pubblica. I passi falsi, invece, derivano spesso da concetti troppo astratti o da scelte che non si adattano al mezzo televisivo.

Sul piano delle tendenze, la serata conferma il ritorno a silhouette ispirate al passato e l’attenzione alla gioielleria come elemento di scena. È emersa una convivenza tra haute couture e proposte più street, con la nostalgia del glamour che si è intrecciata alla ricerca di sorprese stilistiche. I dati osservativi lasciano prevedere che gli esiti complessivi saranno valutabili solo nelle prossime serate, quando la coerenza tra concept e contesto potrà essere analizzata sull’intera manifestazione.