Sanremo: Amadeus, 'il sesto festival? Lusingato, ma cinque anni sono sufficienti'**

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – "Si è interrotto il collegamento…". Ironizza così Amadeus con un giornalista che, in collegamento dalla sala stampa Lucio Dalla, gli chiede se ha pensato di valutare l'ipotesi di un sesto Sanremo. Poi, il direttore artistico risponde seriamente: "Sono innamorato del festival, lo siamo tutti noi. Eravamo inviati qui per le radio nei primi anni Novanta -aggiunge il direttore artistico – Ma credo che come tutte le cose a un certo punto debbano terminare. Sono lusingato dall'affetto della Rai e del pubblico, ma credo che i cinque anni siano sufficienti per chiudere, mi auguro, con una festa bellissima. Rimango innamorato a vita del festival di Sanremo".