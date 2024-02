Sanremo: Amadeus, 'sesto festival? La Rai saprà trovare un nuovo bravissimo allenatore'**

Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) - "Sanremo è una grandissima gioia, un onore essere qui per il quinto anno di seguito, e come ho già detto sento il bisogno di fermarmi per poter pensare anche ad altro, qualora un giorno ci fosse la possibilità di trovare idee nuove. La Rai sar&...

Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) – "Sanremo è una grandissima gioia, un onore essere qui per il quinto anno di seguito, e come ho già detto sento il bisogno di fermarmi per poter pensare anche ad altro, qualora un giorno ci fosse la possibilità di trovare idee nuove. La Rai sarà in grado di trovare un nuovo allenatore bravissimo". Lo dice Amadeus, sollecitato su un nuovo eventuale sesto festival alla luce dei grandi ascolti della serata di ieri. "Non si tratta di bussare alla mia porta, che è sempre aperta -aggiunge Amadeus- Ho un rapporto bellissimo con tutti i vertici Rai".