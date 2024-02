Sanremo: Bonelli (Avs), 'interrogazione in Vigilanza Rai, conoscere dati televoto'

Sanremo: Bonelli (Avs), 'interrogazione in Vigilanza Rai, conoscere dati...

Sanremo: Bonelli (Avs), 'interrogazione in Vigilanza Rai, conoscere dati...

Roma, 11 feb (Adnkronos) - "In un’interrogazione in Commissione di vigilanza Rai chiedo di conoscere i dati del numero dei partecipanti al televoto, ad oggi si conoscono solo le percentuali ottenute dai cantanti e i dati di votazione delle giurie ad oggi non si conoscono nemmeno le percen...