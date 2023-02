Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Ovviamente la security Rai sta lavorando alacremente giorno per giorno per garantire sicurezza massima di un evento come Sanremo, insieme ovviamente alla prefettura". Così il direttore della direzione Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta, ha rispos...

(Adnkronos) – "Ovviamente la security Rai sta lavorando alacremente giorno per giorno per garantire sicurezza massima di un evento come Sanremo, insieme ovviamente alla prefettura". Così il direttore della direzione Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta, ha risposto ai giornalisti sulle preoccupazioni per eventuali azioni degli anarchici durante il festival di Sanremo.