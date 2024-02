Sanremo: Furfaro (Pd), 'la Rai è di tutti ma schifo in onda oggi mostra controllo di chi governa'

Roma, 11 feb (Adnkronos) – "La Rai è di tutti, è servizio pubblico, è e deve essere una piazza libera dove gli artisti possano dire ciò che pensano senza censure. Che ci piaccia o meno". Lo scrive su Twitter Marco Furfaro, deputato del Pd.

"Perché le persone non sono stupide, giudicheranno loro senza il filtro della propaganda di regime. Lo schifo andato oggi in onda, le pressioni sugli artisti, gli imbarazzi, il comunicato della Rai, mostrano un Paese dove la stampa non è libera, gli artisti devono essere sottoposti al controllo di chi governa, la critica non è accettata. L'Italia merita di più, la libertà merita di più", aggiunge Furfaro.