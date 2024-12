Il provvedimento del Garante per la privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente adottato un provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di OpenAI, la società madre di ChatGPT. Questa decisione è stata presa in seguito a gravi violazioni nella gestione dei dati personali degli utenti. La sanzione, che ammonta a ben quindici milioni di euro, è stata calcolata tenendo conto dell’atteggiamento collaborativo mostrato dalla società durante le indagini.

Le motivazioni della sanzione

Le violazioni riscontrate dal Garante riguardano principalmente la mancanza di trasparenza nella gestione dei dati e l’assenza di misure adeguate per garantire la sicurezza delle informazioni personali. In un contesto in cui la protezione dei dati è diventata una priorità globale, le autorità italiane hanno ritenuto necessario intervenire con fermezza per tutelare i diritti degli utenti. La sanzione rappresenta un chiaro segnale che le aziende, anche quelle di grandi dimensioni come OpenAI, devono rispettare le normative vigenti in materia di privacy.

Le misure correttive imposte

Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha ordinato a OpenAI di realizzare una campagna di comunicazione istituzionale della durata di sei mesi. Questa campagna dovrà essere diffusa attraverso vari canali, tra cui radio, televisione, giornali e Internet, con l’obiettivo di informare il pubblico sui diritti relativi alla protezione dei dati personali e sulle misure adottate dalla società per migliorare la gestione delle informazioni. La campagna rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte delle aziende nel trattare i dati degli utenti.