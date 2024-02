Sardegna: Boccia, 'punita arroganza destra, non c'è alternativa senza Pd'

Roma, 27 feb (Adnkronos) - “Questo voto ci dice anche che il centrodestra non è maggioranza assoluta. Che l’arroganza del potere non paga e che le promesse mancate si pagano invece. Questo vale in Sardegna come nel resto del Paese”. Così il presidente dei senatori del...

Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Questo voto ci dice anche che il centrodestra non è maggioranza assoluta. Che l’arroganza del potere non paga e che le promesse mancate si pagano invece. Questo vale in Sardegna come nel resto del Paese”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una intervista al 'Corriere della sera'.

“Siamo il partito più forte della coalizione che ha appoggiato la Todde. Il dato politico vero è che noi abbiamo fortemente voluto questo accordo, perché convinti di poter essere una alternativa credibile e la segretaria Schlein lo ha costruito con determinazione e pazienza. E, vorrei aggiungere, c’è un altro dato su cui tutte le forze d’opposizione devono riflettere: non c’è alternativa senza il Partito democratico”, dice Boccia.

"È normale – continua il senatore dem – e da il segno di una grande responsabilità politica, che il primo partito si faccia carico della coalizione, anche sostenendo una candidata che non proviene dalle sue file. Quando si costruisce un’alleanza per governare l’obiettivo è il risultato politico complessivo, a noi non interessa piazzare i nostri candidati, curare il nostro orticello e restare isolati”.