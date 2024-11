Una donna di 83 anni, nel pomeriggio di giovedì 14 novembre, è stata travolta da un’auto a Sarnico, in provincia di Bergamo: l’anziana, trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, è in condizioni gravissime. I carabinieri sono subito giunti sul posto per effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Sarnico, donna travolta da un’auto: è in gravissime condizioni

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 di giovedì 14 novembre, in via Donatori di Sangue, a Sarnico. Dopo l’urto, l’83enne è stata sbalzata in aria per diversi metri finendo sull’asfalto. L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica: viste le condizioni estremamente critiche della donna, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. La donna presentava traumi al cranio e al volto.

Sarnico, donna travolta da un’auto: la dinamica dell’incidente

I carabinieri, giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118, stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità a carico della persona alla guida dell’auto.

