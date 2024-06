Nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 giugno, un trattore si è ribaltato travolgendo l’uomo che vi era alla guida.

Sarzana, trattore si ribalta e travolge un uomo

La tragedia si è consumata in un campo nella zona di Sarzanello, in via Paterno a Sarzana, in provincia di La Spezia. La vittima, un uomo di 87 anni, è rimasta schiacciata sotto al mezzo. Immediato l’intervento dei sanitari del servizio 118 della Pubblica Assistenza di Sarzana, con un’ambulanza e l’automedica Delta 2. Presente sul posto anche l’eliambulanza Pegaso 3 della Regione Toscana, per trasportare l’uomo all’ospedale di Cisanello a Pisa.

Troppo gravi le ferite

Per l’87enne, tuttavia, non c’è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Fondamentali anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Scientifica, che eseguiranno i rilievi e cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’ipotesi più plausibile è che il trattore si sia ribaltato a seguito di una manovra improvvisa.

Uomo di 78 anni schiacciato dal trattore a Guiglia

Pochi giorni prima, un dramma analogo si è verificato in un’azienda agricola a Guiglia, in provincia di Modena. Martedì 11 giugno, un uomo di 78 anni è rimasto schiacciato dal trattore che stava manovrando. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso decollato da Bologna, la vittima è deceduta a causa delle gravi lesioni.