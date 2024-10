Scamarcio alla Festa: questo Modigliani somiglia molto a Johnny Depp

Roma, 26 ott. (askanews) - Johnny Depp è noto per i suoi proverbiali ritardi e non è arrivato alla conferenza stampa di presentazione alla Festa del Cinema di Roma del suo film "Modì", ufficialmente per un ritardo aereo. Riccardo Scamarcio, interprete del film diretto da Depp nel ruolo di Amedeo ...

Roma, 26 ott. (askanews) – Johnny Depp è noto per i suoi proverbiali ritardi e non è arrivato alla conferenza stampa di presentazione alla Festa del Cinema di Roma del suo film “Modì”, ufficialmente per un ritardo aereo. Riccardo Scamarcio, interprete del film diretto da Depp nel ruolo di Amedeo Modigliani, ha risposto anche per lui. L’attore italiano ha rivelato che l’artista indomito che hanno portato sullo schermo somiglia molto a Johnny e anche un po’ a lui: “E’ una sorta di alter ego di Depp, ha una certa purezza pronta a esplodere in qualcosa di pericoloso” ha detto Scamarcio.

Il film racconta tre giorni nella vita dell’artista, nella Parigi del 1916. In fuga dalla polizia, alcolista, rissoso, Modigliani trascorre la sua vita bohémienne con i colleghi Utrillo e Soutine, sostenuto dalla sua musa Beatrice Hastings, interpretata da Antonia Desplat. La sua pittura non è stata ancora compresa ma il suo genio e la sua libertà creativa non hanno limiti, e lui non sopporta che la sua arte venga giudicata.

Riccardo Scamarcio ha confessato: “Il fatto di incontrare una persona come Johnny che mi confermasse che tutto quello in cui ho creduto e in cui ho investito in questi anni fosse la strada giusta, proprio come attitudine, come atteggiamento al lavoro, questa voglia di arrivare ad un passo dal baratro, chiaramente in senso metaforico ma non solo. E che è lì, in quel punto lì, è sul filo che si può trovare un humus creativo interessante. Altrimenti uno sta sempre lì a proteggersi e a fare il compitino”.