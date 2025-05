Approfittando della confusione all'interno del locale, una comitiva con bambini non ha saldato il conto del ristorante.

Spiacevole episodio in Puglia, a Bari, dove due famiglie con bambini non hanno pagato il conto al ristornate. Lo sfogo del proprietario sui social.

Bari, mangiano e scappano senza pagare il conto

La maleducazione e la mancanza di rispetto purtroppo non hanno mai fine. A Bari, all’Osteria di Mario, in via Toma, si è consumato davvero un’episodio molto triste.

Due famiglie, con tanto di bambini, hanno pranzato e sono poi andati via, approfittando della confusione, senza pagare il conto, che era di 213 euro. Il proprietario del locale si è sfogato sui social, pubblicando anche lo scontrino. Nel gruppo due uomini con famiglie e bambini e, nel dettaglio, hanno ordinato due entrecote di vitello, una cotoletta e cinque menù a prezzo fisso di 30 euro caduno. Oltre a un litro e mezzo di vino. La comitiva si sarebbe dileguata senza pagare approfittando dell’entrata in sala di un gruppo di liceali. Ma ecco le parole del proprietario del ristorante.

Scappano senza pagare il conto: il ristoratore svela tutto sui social

Il proprietario del ristorante si è sfogato sui social, ecco le sue parole: “non mi interessano i soldi, ma che uomini siete? Siete andati via dopo essere stati serviti e riveriti. Un litro e mezzo di vino, e poi la fuga, senza vergogna. Se non potete permettervi di andare al ristorante mangiatevi un panino. Cosa state insegnando ai vostri figli? “