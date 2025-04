Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è stato protagonista di un bellissimo gesto: ha infatti saldato il conto di un cliente che era fuggito dal ristorante senza pagare: ecco cosa è successo.

Fugge dal ristorante senza pagare: Lautaro Martinez salda il contro

Lautaro Martinez, ieri sera protagonista di una partita mostruosa contro il Bayern Monaco che è valsa il raggiungimento delle semifinali di Champions League per la sua Inter, che sfiderà il Barcellona, nei giorni scorsi è stato protagonista anche di un bellissimo gesto. Un cliente era infatti fuggito dall’osteria Din Don Dan, gestita da ragazzi disabili, senza pagare il conto. L’uomo ha approfittato di una distrazione del personale per appunto scappare senza pagare. A saldare il conto ci ha pensato proprio il capitano dell’Inter. I gestori del locale hanno infatti ricevuto la visita di un collaboratore di Lautaro che, oltre appunto a una donazione in denaro (che sarà devoluta in una “cena sospesa” per i più bisognosi), ha anche voluto regalare una maglia autografata: “Un gesto che viene da un cuore grande”.

Fugge dal ristorante senza pagare: in cassa si presenta la compagna dell’uomo

Nello stesso giorno in cui Lautaro Martinez ha saldato il conto in sospeso al ristorante, in cassa si è poi presentata anche la compagna dell’uomo che appunto era fuggito senza pagare. La donna si era prima scusata al telefono, poi ha recapitato al ristorante una busta con i soldi e anche una mancia per i dipendenti.