Nel corso della gara di ieri, 20 marzo 2025, di Nations League contro la Serbia, l’attaccante dell’Inter e della Nazionale austriaca, Marko Arnautovic, ha avuto un attacco di panico. Ecco cosa è successo.

Inter, attimi di paura per Arnautovic: attacco di panico in campo

Per l’attaccante dell’Inter e dell’Austria, Marko Arnautovic, il match di Nations League di ieri sera contro la Serbia è iniziato con alcuni momenti di paura. Arnautovic, infatti, ha sofferto di un attacco di panico durante i primi minuti del match, dopo aver subito una brutta botta al ginocchio sinistro a seguito di una caduta nell’area di rigore avversaria. Ma ecco cosa ha detto l’attaccante a fine gara.

Aranutovic e l’attacco di panico in campo: “Ho temuto il peggio”

Al termine della partita di Nations League tra Austria e Serbia, terminata con il punteggio di 1 a 1, Marko Arnautovic ha raccontato di aver sofferto di un attacco di panico in campo e di aver temuto il peggio. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter: “Ho avuto tutti i sintomi di un attacco di panico. Prima il ginocchio, poi ho sentito una forte pressione nella parte superiore dell’addome. Mi sono sentito male, ho avevo le vertigini e ho avuto paura. Non so il motivo, forse per il dolore al ginocchio. Non so come, ma poi è andato tutto bene.”