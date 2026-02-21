Togliersi le scarpe quando si entra in casa. L'esperto Bassetti risponde su una questione importante e sottovalutata in Italia.

Togliersi le scarpe in casa, un gesto che in altre culture è alla base dell’educazione e che tutti rispettano senza troppi formalisimi ma che in Italia, tolta la situazione strettamente personale è ancora desueto, da intendersi come estensione, scopriamo quindi perchè togliersi le scarpe è positivo.

Togliersi le scarpe in casa, come viene vissuto nel mondo

Nel resto del mondo, fuori dall’Italia, togliersi le scarpe in casa è un gesto culturale molto forte che è vissuto sin dall’infanzia e quindi istillato nella mente delle persone.

Basti pensare ai paesi orientali come il giappone, dove stare in casa a piedi nudi è normale ed anche quando si invita qualcuno al proprio domicilio l’ospite lo accetta di buon grado perché è parte della sua cultura.

In Italia si fa ancora fatica se si hanno ospiti in casa, la si reputa come una richiesta eccessiva e qundi si lascia correre, convinti che usando solo una parte del luogo non si hanno problemi.

I problemi delle scarpe in casa, il commento di Bassetti

Sull’importanza di togliere le scarpe quando si è in casa ha voluto parlare il famoso virologo Bassetti.

Infatti come riportato da Rainews.it egli ha ammesso che togliersi le scarpe è fondamentale in quanto aiuta a prevenire malattie pericolose, poiché le scarpe sono un grandissimo ricettacolo di microbi.

Sono state rinvenute sotto le suole tracce di batteri nocivi come l’Escherichia Coli che possono portare problemi di salute importanti.

Cosa fare quindi? Togliere le scarpe appena si entra in casa, sostituirle con calzini o ciabatte, se si hanno ospiti in casa allestire l’ingresso con uno sgabello per permettere loro di toglierle e magari offrire loro delle ciabatte così che non portino microbi all’interno.