Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha annunciato la sentenza di Corte d’Appello sul caso di stalking.

Bassetti sulla sentenza della Corte d’Appello: “Cinque condanne per stalking”

Cosa ha deciso la Corte d’Appello di Genova sullo stalking reiterato ai danni di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino? Lo svela lo stesso Bassetti pubblicamente sui social.

Le accuse

Tutto inizia tra settembre e novembre 2021, nel periodo delicato dell’emergenza Covid-19. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli imputati – cinque condannati in abbreviato, no vax, altri due che avevano patteggiato e ulteriori persone ancora a processo – avrebbero iniziato una campagna persecutoria reiterata attraverso canali telematici, configurata come “stalking di gruppo”.

“Stillicidio telematico”

Nel commentare la sentenza, Bassetti ha parlato di “stillicidio telematico”. Nella sentenza viene riconosciuta la pressione costante che, come lui stesso ha scritto, avrebbe segnato “indelebilmente” quel periodo della sua vita e di quella della sua famiglia.

Stalking contro Bassetti: “Cinque condanne”

Sono cinque le condanne per stalking ai danni del medico Matteo Bassetti. I giudici della Corte d’Appello di Genova hanno confermato le condanne inflitte in primo grado, con rito abbreviato, a cinque imputati accusati di stalking contro Bassetti.

A renderlo noto è stato lo stesso medico con un post pubblicato su Facebook, in cui ha espresso soddisfazione per la decisione dei giudici.

La sentenza

In primo grado il Gup aveva inflitto condanne tra gli 8 mesi e 1 anno e 4 mesi (con pene accessorie e risarcimenti), riconoscendo la natura collettiva e coordinata delle condotte persecutorie. La Corte d’Appello ha ora respinto gli eventuali gravami, rendendo più solida la ricostruzione accusatoria.

Bassetti ha concluso: “La giustizia ha riconosciuto il danno subito, ma la battaglia contro l’odio online continua”.