Sceriffi contrari e conti salati: la politica sull'immigrazione in Florida sotto pressione

In Florida la dura strategia di Ron DeSantis sull'immigrazione suscita critiche anche tra alleati repubblicani: costi, pratiche aggressive e lacune nei dati stanno erodendo il consenso

La campagna della Florida per diventare lo stato più severo negli Stati Uniti in tema di immigrazione ha iniziato a mostrare crepe evidenti. Secondo un rapporto pubblicato il 27/03/2026, le politiche del governatore Ron DeSantis — messe in atto con l’appoggio di forze di polizia statali e federali — hanno generato tensioni non solo tra oppositori politici, ma anche fra alcuni sceriffi conservatori che fino a poco tempo fa supportavano l’azione del governo. Problemi operativi, costi crescenti e l’arresto di persone senza precedenti penali hanno alimentato un dibattito interno al Partito Repubblicano.

Il quadro si complica perché, oltre alle preoccupazioni etiche e pratiche, emergono questioni legate alla trasparenza e alla gestione dei dati. Organismi locali e media hanno segnalato difficoltà a ottenere statistiche dettagliate sugli arresti e sulle detenzioni, mentre centri di detenzione su larga scala comportano spese elevate e promesse di rimborsi federali ancora non evase.

Dissenso tra gli sceriffi principali

In diverse riunioni pubbliche e private, sceriffi repubblicani hanno espresso perplessità sulla portata delle operazioni di controllo dell’immigrazione. Il presidente del consiglio statale per l’enforcement, lo sceriffo Grady Judd della contea di Polk County, ha sottolineato che tra gli arrestati ci sono persone che lavorano e studiano, con figli e legami nella comunità. Durante un incontro del consiglio tenutosi il March 16, altri ufficiali hanno definito la strategia come una rete troppo ampia, con il rischio di colpire cittadini vulnerabili e non il bersaglio primario delle misure punitive.

Preoccupazioni operative

Le critiche non riguardano solo l’aspetto umano, ma anche quello logistico: carceri sovraffollate, costi di gestione in aumento e difficoltà nel coordinamento con le agenzie federali. Lo stato ha aperto un centro di detenzione nelle Everglades soprannominato “Alligator Alcatraz”, la cui operatività costa allo stato più di $1 million per day, mentre una richiesta di rimborso federale di $608 million rimane in sospeso per problemi amministrativi e revisioni ambientali. Queste cifre hanno indotto la legislatura statale a imporre controlli più stringenti sui finanziamenti.

Efficacia e impatto locale

Il caso della contea di Palm Beach illustra la complessità delle conseguenze sul territorio. Lo sceriffo Ric Bradshaw dichiara che la sua agenzia non esegue retate mirate, ma i dati aggregati mostrano che la contea ha registrato oltre 1.400 arresti su accuse federali di immigrazione da quando alcune unità statali sono state autorizzate ad agire. Gran parte di questi arresti sono attribuiti alla Florida Highway Patrol, che rappresenta circa l’80% delle operazioni locali, mentre l’ufficio dello sceriffo ha registrato centinaia di altri casi tra arresti federali e procedure collegate.

Trasparenza e dati mancanti

Un tema centrale è la scarsità di informazioni dettagliate. Richieste ufficiali come quella inviata il Jan. 23 allo State Board of Immigration Enforcement rimangono in attesa, e le banche dati disponibili presentano solo statistiche aggregate senza fornire elementi come età, luogo dell’arresto, contesto o appartenenza etnica. Documenti forniti dagli uffici locali spesso appaiono parzialmente censurati, con nomi di agenti e specifiche tecniche oscurate per motivi di sicurezza, il che complica il controllo pubblico sulle attività di polizia.

Conseguenze politiche e possibili vie d’uscita

La frattura tra esecutivo e forze dell’ordine locali ha ricadute immediate sull’arena politica. Membri del Congresso e funzionari del partito preoccupati per l’impatto elettorale hanno sconsigliato ai colleghi di enfatizzare concetti come “deportazioni di massa” nei mesi precedenti le elezioni. Anche la nuova leadership del Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha segnalato l’intenzione di consultare senatori di entrambi gli schieramenti per trovare soluzioni meno divisive. Alcuni sceriffi hanno avanzato l’ipotesi di percorsi legislativi per persone senza precedenti penali; proposta che il governatore DeSantis ha respinto pubblicamente, richiamando la necessità di applicare la legge secondo la sua interpretazione.

Lo scontro tra esigenze di ordine pubblico, limiti pratici e costi economici rende evidente che la strategia attuale sta perdendo coesione. Se non si troverà un equilibrio tra applicazione delle norme, tutela dei diritti individuali e responsabilità finanziaria, la pressione politica su DeSantis e sui legislatori statali potrebbe crescere, aprendo la strada a riforme o a un ridimensionamento delle misure più aggressive.