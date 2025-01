Jon Maravilla è vivo grazie al suo cane: le dimensioni dell'animale gli hanno impedito di salire sul volo per Washington, evitando il tragico schianto

Jon Maravilla, pattinatore statunitense, deve la vita al suo cane. Le dimensioni dell’animale, considerate troppo ingombranti, gli hanno impedito di salire a bordo del volo Bombardier CRJ700 diretto a Washington. Poche ore dopo, quell’aereo è stato coinvolto in uno schianto nel fiume Potomac.

Schianto aereo a Washington: il pattinatore Jon Maravilla salvo grazie al suo cane

L’atleta, insieme ad altri compagni, stava tornando da Wichita, dove si erano appena svolti i Campionati statunitensi di pattinaggio di figura. Tuttavia, al momento del check-in è emerso un imprevisto: Maravilla desiderava portare con sé il suo cane, ma l’animale era troppo grande per essere sistemato in cabina. Così, ha deciso di rinunciare al volo e tornare a casa in auto.

“Non posso smettere di pensare a quanto un semplice ‘no’ al check-in abbia cambiato tutto. Il mio cane mi ha salvato la vita”, ha dichiarato il giovane incredulo all’agenzia RIA Novosti.

Poche ore dopo l’aereo che Maravilla avrebbe dovuto prendere è entrato in collisione con un elicottero Black Hawk durante la fase di atterraggio. L’impatto lo ha fatto precipitare nel fiume Potomac, causando la morte dei passeggeri, senza alcun superstite.

Schianto aereo a Washington: deceduti gli altri pattinatori

A bordo c’erano 67 persone, tra cui i pattinatori, i loro allenatori e familiari. Il direttore dello Skate Club di Norwood, nel Massachusetts, Dough Zeghibe, ha confermato in una conferenza stampa che 14 pattinatori della squadra di pattinaggio artistico americana hanno perso la vita nel disastro aereo presso l’aeroporto di Washington.