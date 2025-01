Un nuovo video registrato con il cellulare e diffuso dalla CNN mostra con maggior chiarezza il drammatico scontro tra un aereo e un elicottero militare che mercoledì scorso ha provocato la morte di 67 persone a Washington. Nella notte di giovedì sono state recuperate le scatole nere che getteranno luce sul dramma. “L’elicottero Blackhawk volava troppo alto. Era al di sopra del limite dei 60 metri. Questo non è troppo difficile da capire”, ha affermato Donald Trump su Truth.

I piloti dell’aereo non avrebbero avuto alcun preavviso

Molto probabilmente, nel disastro aereo avvenuto sul fiume Potomac, vicino a Washington, i piloti dell’American Airlines coinvolti non avrebbero avuto alcun preavviso dello scontro con l’elicottero militare, perché la visibilità di notte è molto ridotta. Ad affermarlo è un esperto, intervistato dalla CNN. “In base a ciò che abbiamo visto finora, direi che questi piloti non erano consapevoli di un imminente disastro. Non credo che se ne siano resi conto. Se lo avessero fatto, avrebbero adottato misure evasive”, ha dichiarato Alan Armstrong, avvocato specializzato.

La visibilità ridotta e la bassa quota

“Volando di notte, infatti, si perde circa il 90% della capacità visiva. La visione notturna (dei piloti) è enormemente ridotta”, ha continuato Armstrong. Stando a quanto l’esperto riferisce, lo strumento di sicurezza fondamentale per i piloti, il Traffic Collision Avoidance System, è un sistema ideato per funzionare con efficacia ad altitudini superiori a 1.000-1.500 piedi, sebbene sia meno accurato in prossimità del suolo. Alla bassa quota in cui si è verificata la collisione, le funzioni chiave del sistema anticollisione sono solitamente disattivate, e questo per evitare l’emissione di comandi che potrebbero spingere i piloti a manovre dannose vicino al suolo, ha affermato l’esperto, citato da CNN.